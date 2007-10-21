«Зенит» проиграл «Динамо» – 0:1. Москвичи прервали серию из 3 поражений в РПЛ

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» (0:1).
Форвард петербургской команды Себастьян Дриусси был удален в первом тайме за две желтых карточки.
«Динамо», победив «Зенит», прервало свою серию из 3 поражений в РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 21 октября, 14.00, «Арена Химки»
- Гол:
- 1:0 – 75 Черных.
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Динамо –
Шунин, Хольмен, Шуньич, Рауш, Соснин, Соу, Тетте (Москвичев, 61), Жоаозиньо, Мигел Кардозу (Луценко, 67), Черных (Терехов, 83), Панченко.
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Зенит –
Лунев, Смольников (Заболотный, 82), Иванович, Нету, Чернов, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Мак, Кузяев (Шатов, 42), Дриусси, Дзюба.
- Предупреждения:
- Хольмен (23), Тетте (25), Дриусси (28), Краневиттер (69).
- Удаление:
- Дриусси (37).
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