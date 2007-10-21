«Зенит» проиграл «Динамо» – 0:1. Москвичи прервали серию из 3 поражений в РПЛ

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» (0:1).

Форвард петербургской команды Себастьян Дриусси был удален в первом тайме за две желтых карточки.

«Динамо», победив «Зенит», прервало свою серию из 3 поражений в РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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