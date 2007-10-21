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    «Зенит» проиграл «Динамо» – 0:1. Москвичи прервали серию из 3 поражений в РПЛ

    Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва видео Футбол

    В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» в гостях проиграл «Динамо» (0:1).

    Форвард петербургской команды Себастьян Дриусси был удален в первом тайме за две желтых карточки.

    «Динамо», победив «Зенит», прервало свою серию из 3 поражений в РПЛ.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Динамо – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    21 октября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 75 Черных.
    ДинамоШунин, Хольмен, Шуньич, Рауш, Соснин, Соу, Тетте (Москвичев, 61), Жоаозиньо, Мигел Кардозу (Луценко, 67), Черных (Терехов, 83), Панченко.
    ЗенитЛунев, Смольников (Заболотный, 82), Иванович, Нету, Чернов, Краневиттер (Оздоев, 72), Маркизио, Мак, Кузяев (Шатов, 42), Дриусси, Дзюба.
    Предупреждения:
    Хольмен (23), Тетте (25), Дриусси (28), Краневиттер (69).
    Удаление:
    Дриусси (37).

    динамо1 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

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