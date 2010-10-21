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    Skate America. Хаббелл и Донохью победили в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 3-и

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    Сегодня в американском Эверетте дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – третьи.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Танцы на льду

    Итоговое положение

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,82
    2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 192,30
    3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,38
    4. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 180,57
    5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 170,70
    6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 163,05
    7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 158,11
    8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 156,16
    9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 152,69
    10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 139,33

    Произвольный танец

    1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 122,39
    2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 117,29
    3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 108,13
    4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 108,08
    5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 105,99
    6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 100,27
    7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 97,99
    8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,84
    9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 94,92
    10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США)  – 87,44

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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