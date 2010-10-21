Skate America. Хаббелл и Донохью победили в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 3-и

Сегодня в американском Эверетте дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – третьи.
Гран-при
1-й этап
Skate America
Эверетт, США
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,82
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 192,30
3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,38
4. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 180,57
5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 170,70
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 163,05
7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 158,11
8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 156,16
9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 152,69
10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 139,33
Произвольный танец
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 122,39
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 117,29
3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 108,13
4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 108,08
5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 105,99
6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 100,27
7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 97,99
8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,84
9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 94,92
10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 87,44
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России