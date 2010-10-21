Skate America. Хаббелл и Донохью победили в танцах на льду, Загорски и Гурейро – 3-и

Сегодня в американском Эверетте дуэты выступили с произвольными танцами. Итоговую победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – третьи.

Гран-при

1-й этап

Skate America

Эверетт, США

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 200,82

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 192,30

3. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 181,38

4. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 180,57

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 170,70

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 163,05

7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 158,11

8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 156,16

9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 152,69

10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 139,33

Произвольный танец

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 122,39

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 117,29

3. Лоррейн Макнамара – Квинн Карпентер (США) – 108,13

4. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 108,08

5. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 105,99

6. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 100,27

7. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 97,99

8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 97,84

9. Робинн Твидэйл – Джозеф Бакленд (Великобритания) – 94,92

10. Карина Манта – Джозеф Джонсон (США) – 87,44

Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России