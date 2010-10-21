Василий Конов: «Вопрос по отставке Карреры решен. Моим фаворитом остается Черчесов»

Журналист Василий Конов сообщил, что «Спартак» решил уволить главного тренера Массимо Карреру.
«Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.
Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)», – написал Конов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Леонарду Жардима, уволенного из «Монако» после неудачного старта сезона.