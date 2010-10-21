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    Василий Конов: «Вопрос по отставке Карреры решен. Моим фаворитом остается Черчесов»

    Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия отставки Василий Конов Массимо Каррера Футбол

    Журналист Василий Конов сообщил, что «Спартак» решил уволить главного тренера Массимо Карреру.

    «Вопрос по отставке Массимо решен. Дальше технические детали и подбор кандидатов.

    Уже предлагали кандидатуру помощника Йоахима Лева, но сразу же был отказ. Моим фаворитом остается Черчесов (не в курсе контактировали ли, слухи были, но без конкретики)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Леонарду Жардима, уволенного из «Монако» после неудачного старта сезона.

    Ужасная осень «Спартака» продолжается

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