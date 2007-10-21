Бранислав Иванович: «Непонятные ситуации с судьями постоянно возникают во время матчей «Зенита»

Защитник Бранислав Иванович прокомментировал поражение от (0:1) в 11-м туре РПЛ.

– Был ли у «Зенита» шанс на победу после удаления?

– Я думаю, что удаление очень многое изменило. До удаления мы не играли так, как хотели: нам не удавалось двигать мяч. После удаления каждый раз тяжело собраться.

Я сказал в перерыве, что только мы сами можем проиграть этот матч. Так и получилось: они ждали нашу ошибку, и мы ее сделали. Но ничего – идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться.

К сожалению, без эмоций нам очень тяжело даются победы, поэтому мы должны на каждую игру настраиваться на все сто процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого.

– Несмотря на огромный объем работы в обороне, у вас все равно хватило сил на то, чтобы пойти вперед на последних минутах.

– Да, после пропущенного мяча мы поменяли схему, нам пришлось больше атаковать, пытаться, пробовать, но, к сожалению, забить не получилось.

– Выход один на один: там Шунин спас или у вас что-то не получилось?

– Было, было вне игры. Я думаю, так. Я ждал касание Мака, тогда был бы отличный момент, но потом я понял, что нахожусь в офсайде.

– А пенальти был в том эпизоде, когда вы оказались на газоне?

– Тяжело сказать, но я думаю, что не было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но он чуть-чуть «убежал» от меня. Игрок держал меня, но, я думаю, этого недостаточно для пенальти.

– Был эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку. Видели ли вы его?

– Я видел, но в тот момент подумал, что если буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится.

Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей, – сказал Иванович.

Главным арбитром сегодняшнего матча был Сергей Иванов.