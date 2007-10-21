«Спартак» проиграл «Арсеналу» – 2:3. У москвичей 1 победа в 6 осенних турах РПЛ

В 11-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Арсеналу» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартак» одержал лишь 1 победу в 6 осенних турах РПЛ и потерпел 3 домашних поражения подряд в чемпионате.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ