Наверх

    «Спартак» проиграл «Арсеналу» – 2:3. У москвичей 1 победа в 6 осенних турах РПЛ

    Теги Спартак премьер-лига Россия Арсенал Тула Футбол

    В 11-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Арсеналу» (2:3).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    «Спартак» одержал лишь 1 победу в 6 осенних турах РПЛ и потерпел 3 домашних поражения подряд в чемпионате.

    Спартак – Арсенал Тула 2:3 (2:1, 0:2)
    Дата проведения
    21 октября, 16.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Зе Луиш, 1:1 – 35 Ожегович, 2:1 – 45 Зе Луиш, 2:2 – 48 Лесовой, 2:3 – 65 Мирзов.
    СпартакМаксименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Еременко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Ташаев (Ханни, 72), Зе Луиш, Луис Адриано (Ломовицкий, 63).
    Арсенал ТулаЛевашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Мохаммед, Лесовой (Кангва, 76), Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 86).
    Предупреждения:
    Кутепов (35), Фернандо (40), Ожегович (40), Петкович (45).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

    Выиграй поездку на двоих в Германию на матч сборной России! Голосуй за лучшее футбольное фото

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться