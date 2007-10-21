«Спартак» проиграл «Арсеналу» – 2:3. У москвичей 1 победа в 6 осенних турах РПЛ

В 11-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Арсеналу» (2:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Спартак» одержал лишь 1 победу в 6 осенних турах РПЛ и потерпел 3 домашних поражения подряд в чемпионате.
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «Открытие Арена»
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Спартак –
Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Еременко (Игнатов, 55), Фернандо, Зобнин, Ташаев (Ханни, 72), Зе Луиш, Луис Адриано (Ломовицкий, 63).
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Арсенал Тула –
Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов, Мохаммед, Лесовой (Кангва, 76), Ожегович (Ткачев, 72), Мирзов, Джорджевич (Горбатенко, 86).