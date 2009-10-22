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    Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при Skate America

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    Сегодня на первом этапе Гран-при Skate America женщины представили произвольные программы. Победу одержала японская фигуристка Сатоко Мияхара, россиянка Софья Самодурова стала третьей.

    Гран-при

    1-й этап

    Skate America

    Эверетт, США

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Сатоко Мияхара (Япония) – 219,71
    2. Каори Сакамото (Япония) – 213,90
    3. Софья Самодурова (Россия) – 198,70
    4. Брэди Теннелл (США) – 192,89
    5. Лорин Лекавалье (Франция)  – 172,41
    6. Меган Вессенберг (США) – 170,33
    7. Полина Цурская (Россия) – 159,45
    8. Марин Хонда (Япония) – 158,04
    9. Элейн Шартран (Канада) – 155,49
    10. Старр Эндрюс (США) – 150,56

    Произвольная программа

    1. Сатоко Мияхара (Япония) – 145,85
    2. Каори Сакамото (Япония) – 142,61
    3. Софья Самодурова (Россия) – 134,29
    4. Брэди Теннелл (США) – 131,17
    5. Лорин Лекавалье (Франция)  – 112,84
    6. Меган Вессенберг (США) – 110,13
    7. Элейн Шартран (Канада) – 108,50
    8. Полина Цурская (Россия) – 101,03
    9. Марин Хонда (Япония) – 95,30
    10. Старр Эндрюс (США) – 94,53

    Луна Хендрикс (Бельгия) – снялась с произвольной программы.

    Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America

    Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России

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