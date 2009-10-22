Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при Skate America

Сегодня на первом этапе Гран-при Skate America женщины представили произвольные программы. Победу одержала японская фигуристка Сатоко Мияхара, россиянка Софья Самодурова стала третьей.
Гран-при
1-й этап
Skate America
Эверетт, США
Женщины
Итоговое положение
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 219,71
2. Каори Сакамото (Япония) – 213,90
3. Софья Самодурова (Россия) – 198,70
4. Брэди Теннелл (США) – 192,89
5. Лорин Лекавалье (Франция) – 172,41
6. Меган Вессенберг (США) – 170,33
7. Полина Цурская (Россия) – 159,45
8. Марин Хонда (Япония) – 158,04
9. Элейн Шартран (Канада) – 155,49
10. Старр Эндрюс (США) – 150,56
Произвольная программа
1. Сатоко Мияхара (Япония) – 145,85
2. Каори Сакамото (Япония) – 142,61
3. Софья Самодурова (Россия) – 134,29
4. Брэди Теннелл (США) – 131,17
5. Лорин Лекавалье (Франция) – 112,84
6. Меган Вессенберг (США) – 110,13
7. Элейн Шартран (Канада) – 108,50
8. Полина Цурская (Россия) – 101,03
9. Марин Хонда (Япония) – 95,30
10. Старр Эндрюс (США) – 94,53
Луна Хендрикс (Бельгия) – снялась с произвольной программы.
Расписание трансляций первого этапа Гран-при – Skate America
Гран-при. Медведева, Синицина и Кацалапов выступят в Канаде, Загитова, Коляда, Тарасова и Морозов – в России