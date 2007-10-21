Хачанов после победы в Москве дебютирует в топ-20. Два игрока из России там будет впервые с 2010-го

26-я ракетка мира Карен Хачанов, в финале «ВТБ Кубка Кремля» обыгравший Адриана Маннарино 6:2, 6:2, завоевал второй титул в сезоне (также Марсель) и третий – в карьере (Чэнду-2016).

Благодаря этой победе 22-летний Хачанов завтра дебютирует в топ-20 на 19-м месте и станет первой ракеткой России, обойдя чемпиона трех турниров сезона Даниила Медведева, который сделает то же на 20-й позиции.

В мировой двадцатке будет два игрока из России впервые с ноября-2010, когда там стояли Николай Давыденко и Михаил Южный.