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    Хачанов после победы в Москве дебютирует в топ-20. Два игрока из России там будет впервые с 2010-го

    Теги Николай Давыденко Михаил Южный рейтинги ATP ВТБ Кубок Кремля Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

    26-я ракетка мира Карен Хачанов, в финале «ВТБ Кубка Кремля» обыгравший Адриана Маннарино 6:2, 6:2, завоевал второй титул в сезоне (также Марсель) и третий – в карьере (Чэнду-2016).

    Благодаря этой победе 22-летний Хачанов завтра дебютирует в топ-20 на 19-м месте и станет первой ракеткой России, обойдя чемпиона трех турниров сезона Даниила Медведева, который сделает то же на 20-й позиции.

    В мировой двадцатке будет два игрока из России впервые с ноября-2010, когда там стояли Николай Давыденко и Михаил Южный.

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