Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»

Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (2:3).

– Массимо, с чем связана ротация состава?

– Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет.

– Но ЦСКА играет без ротации, 12-13 человек, у них другой подбор футболистов?

– Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых.

– Как планируете выходить из этой ситуации? Снова домашнее поражение.

– Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут «Спартак». Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.

– Получается, вопросы к самоотдаче?

– Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело – не пойму. Может, в чем-то я виноват.

– Почему все рухнуло, когда ушел Еременко?

– Он пока не может играть 90 минут.

– Почему поставили против техничных фланговых игроков «Арсенала» Комбарова и Петковича?

– Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.

– Команда, сложилось впечатление, не очень горела победой.

– Это то, о чем я говорил. Нам не будут дарить победы только из-за того, что мы «Спартак».

– Почему деградировала целая группа игроков?

– Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков...

– Вас не плавят?

– У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках – вот что меня волнует. Мы все отрабатываем на тренировках! , – сказал Каррера.

«Спартак» повторил антирекорд, проиграв 3 домашних матча подряд. Это случалось в 1995-м и 2004-м