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    Массимо Каррера: «У «Спартака» не получается то, что отрабатываем на тренировках. Может, дело во мне?»

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров Роман Еременко премьер-лига Россия Арсенал Тула Марко Петкович Массимо Каррера Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (2:3).

    – Массимо, с чем связана ротация состава?

    – Тренер иногда вынужден идти на ротацию, когда так много матчей. Иногда это работает, иногда нет.

    – Но ЦСКА играет без ротации, 12-13 человек, у них другой подбор футболистов?

    – Я бы не сказал, что мы много поменяли. Просто добавили молодых.

    – Как планируете выходить из этой ситуации? Снова домашнее поражение.

    – Надо работать над ошибками. Надо учитывать, что победы не будут нам даваться легко, только потому что нас зовут «Спартак». Должны выкладываться на 150 процентов. На данный момент у нас не получается это.

    – Получается, вопросы к самоотдаче?

    – Нет, не получается показывать на поле то, что отрабатываем на тренировках. В чем дело – не пойму. Может, в чем-то я виноват.

    – Почему все рухнуло, когда ушел Еременко?

    – Он пока не может играть 90 минут.

    – Почему поставили против техничных фланговых игроков «Арсенала» Комбарова и Петковича?

    – Поставил Комбарова, потому что не было вариантов из-за лимита. Рассказов устал после сборной.

    – Команда, сложилось впечатление, не очень горела победой. 

    – Это то, о чем я говорил. Нам не будут дарить победы только из-за того, что мы «Спартак».

    – Почему деградировала целая группа игроков?

    – Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков...

    – Вас не плавят?

    – У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках – вот что меня волнует. Мы все отрабатываем на тренировках! , – сказал Каррера.

    «Спартак» повторил антирекорд, проиграв 3 домашних матча подряд. Это случалось в 1995-м и 2004-м

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