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    Вольная борьба. Чемпионат мира. Сидаков завоевал золото, Рашидов – серебро

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    Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золото в категории до 75 кг на чемпионате мира в Будапеште, Гаджимурад Рашидов взял серебро в весе до 61 кг.

    22-летний Сидаков в полуфинале победил четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона из США Джордана Барроуза.

    Вольная борьба

    Чемпионат мира

    Будапешт, Венгрия

    До 61 кг

    1. Йовлис Бонне (Куба)
    2. Гаджимурад Рашидов (Россия)
    3. Туменбилег Тувшинтулга (Монголия)
    3. Джо Коллон (США)

    До 74 кг

    1. Заурбек Сидаков (Россия)
    2. Автандил Кенчадзе (Грузия)
    3. Джордан Барроуз (США)
    3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан)

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