«СЭ»: в шорт-листе «Спартака» Черчесов, Слуцкий, Бердыев и Жардим

решил уволить главного тренера Массимо Карреру, утверждает «Спорт-Экспресс».

Московский клуб уже составил предварительный шорт-лист кандидатов на замену итальянцу. Это Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев ( ), Леонарду Жардим (экс-«Монако») и неназванный немецкий тренер.

Приоритетная кандидатура – Жардим, его потенциальное назначение одобряет руководство. Но здесь вопрос заключается в том, выплатил ли ему неустойку в размере 7 миллионов евро.

Слуцкий – не кандидатура Федуна, поэтому шансы на его назначение невысоки, особенно если учитывать желание тренера работать в Европе и работу в ЦСКА. Вопрос с Черчесовым будет решать РФС, и неизвестна реакция федерации на возможное совмещение постов.

Что касается Бердыева, то «Спартак» вряд ли вступит в переговоры, если не будет гарантии, что тренер согласится возглавить клуб.

Ужасная осень «Спартака» продолжается