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    «СЭ»: в шорт-листе «Спартака» Черчесов, Слуцкий, Бердыев и Жардим

    Теги Спартак Монако Рубин Леонид Слуцкий Курбан Бердыев Станислав Черчесов высшая лига Голландия Витесс премьер-лига Россия Сборная России по футболу Леонарду Жардим Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    «Спартак» решил уволить главного тренера Массимо Карреру, утверждает «Спорт-Экспресс».

    Московский клуб уже составил предварительный шорт-лист кандидатов на замену итальянцу. Это Станислав Черчесов (сборная России), Леонид Слуцкий («Витесс»), Курбан Бердыев («Рубин»), Леонарду Жардим (экс-«Монако») и неназванный немецкий тренер.

    Приоритетная кандидатура – Жардим, его потенциальное назначение одобряет руководство. Но здесь вопрос заключается в том, выплатил ли «Монако» ему неустойку в размере 7 миллионов евро.

    Слуцкий – не кандидатура Федуна, поэтому шансы на его назначение невысоки, особенно если учитывать желание тренера работать в Европе и работу в ЦСКА. Вопрос с Черчесовым будет решать РФС, и неизвестна реакция федерации на возможное совмещение постов.

    Что касается Бердыева, то «Спартак» вряд ли вступит в переговоры, если не будет гарантии, что тренер согласится возглавить клуб.

    Ужасная осень «Спартака» продолжается

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