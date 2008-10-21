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    Анастасия Кузьмина: «Если все будет хорошо, добегаю до конца сезона. Если нет – придет время уходить»

    Теги Кубок мира Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен ЧМ-2019 Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина рассказала о том, как приняла решение продолжить карьеру в сезоне-2018/19.

    «Это стало непростым решением. Было сложно понять, что мне нужно больше – продолжать карьеру или завершить ее.

    Я всегда думала, что лучше остановиться, когда ты находишься на вершине.

    Прошлый сезон, вероятно, был лучшим в моей карьере, и я думала, что время закончить. Конечно, было много причин завершить карьеру, но было много и для того, чтобы я продолжала выступать.

    Я не просто спортсменка, у меня есть сын и дочь, это очень важная часть моей жизни. А также мой муж, теперь он на новой должности – тренирует словацкую мужскую команду «А». Я бы хотела быть рядом с ним, поддерживать его.

    Конечно, решение о продолжении карьеры касается не только меня и моих результатов в новом сезоне. Это больше результат нашей команды. В начале сезона увидим, как все получится. Сработает ли все, буду ли я в хорошей форме, будет ли достаточно моего нового стиля подготовки в межсезонье. Если все будет хорошо, то я продолжу до конца сезона. Если же нет, то думаю, настанет время закончить.

    В новом сезоне я хотела бы достичь простых целей: отстрелять четыре нуля, стартовать с улыбкой, получать удовольствие. На чемпионатах мира я завоевывала серебро и бронзу, но мне все же хочется выиграть золотую медаль. Но после трех золотых олимпийских наград это простые цели, не такие грандиозные», – сказал Кузьмина в интервью каналу IBU.

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