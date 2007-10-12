Кадыров помирил Хабиба и Тимати: «Хабиб проявил готовность к новому прыжку, на этот раз – прыжку дружбы»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что помирил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати.



«Главное в нашей жизни – взаимопонимание. Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми. И Хабиба Нурмагомедова, и Тимати я считаю своими братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто.

Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать. А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось, все еще проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить еще кое в чем: Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией.



В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз – прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название – «Шалинский свадебный прыжок». Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои братья. Благодарю Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно – взаимопонимания!» – написал Кадыров в инстаграме.



9 сентября организаторы отменили концерт Егора Крида в Махачкале из соображений безопасности. Решение поддержал Хабиб Нурмагомедов. Основатель лейбла Black Star Тимати призвал Хабиба к диалогу, но боец ответил оскорблениями.



Хабиб ругается с Тимати и Егором Кридом из-за концерта в Дагестане. Уже жестко