РФС не может назначить заседание по расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым, пока игрок под стражей

Палата по разрешению споров РФС не может определиться с датой заседания по обращению о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Накануне Тверской суд Москвы вынес решение заключить 30-летнего хавбека, ставшего фигурантом дела о драках, под стражу до 8 декабря, он будет находиться в СИЗО в Москве.

– Не можем решить, когда проводить заседание по обращению «Краснодара», поскольку ответчик по делу не имеет возможности принять в нем участие, – сказал Березов.

- То есть, не исключено, что придется ждать до 8 декабря, когда закончится срок содержания Мамаева под стражей?

– Пока не могу вам это сказать, сейчас мы решаем, каким образом будем рассматривать это дело, – заявил глава палаты Виктор Березов.

Форвард Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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