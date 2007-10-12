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    РФС не может назначить заседание по расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым, пока игрок под стражей

    Теги премьер-лига Россия РФС Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Палата по разрешению споров РФС не может определиться с датой заседания по обращению «Краснодара» о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. 

    Накануне Тверской суд Москвы вынес решение заключить 30-летнего хавбека, ставшего фигурантом дела о драках, под стражу до 8 декабря, он будет находиться в СИЗО в Москве.

    – Не можем решить, когда проводить заседание по обращению «Краснодара», поскольку ответчик по делу не имеет возможности принять в нем участие, – сказал Березов.

    - То есть, не исключено, что придется ждать до 8 декабря, когда закончится срок содержания Мамаева под стражей?

    – Пока не могу вам это сказать, сейчас мы решаем, каким образом будем рассматривать это дело, – заявил глава палаты Виктор Березов.

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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