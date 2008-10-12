Гран-при среди юниоров. Трусова и Канышева выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване девушки представят произвольные программы.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Ереван, Армения
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале ISU.
Четвертая разминка
20. Мин Сюн Ким (Южная Корея)
21. Ханна Хэррелл (США)
Пятая разминка
22. Со Ен И (Южная Корея)
23. Юхана Йокои (Япония)
24. Алина Урушадзе (Грузия)
25. Нана Араки (Япония)
26. Александра Трусова (Россия)
27. Алена Канышева (Россия)
Положение после короткой программы
1. Александра Трусова (Россия) – 74,19
2. Алена Канышева (Россия) – 67,75
3. Нана Араки (Япония) – 63,06
4. Со Ен И (Южная Корея) – 60,36
5. Алина Урушадзе (Грузия) – 58,31
6. Юхана Йокои (Япония) – 57,62
7. Мин Сюн Ким (Южная Корея) – 56,80
8. Ханна Хэррелл (США) – 52,28