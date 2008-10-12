Гран-при среди юниоров. Трусова и Канышева выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване девушки представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения



Девушки

Произвольная программа

Начало – 16.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале ISU.

Четвертая разминка

20. Мин Сюн Ким (Южная Корея)

21. Ханна Хэррелл (США)

Пятая разминка

22. Со Ен И (Южная Корея)

23. Юхана Йокои (Япония)

24. Алина Урушадзе (Грузия)

25. Нана Араки (Япония)

26. Александра Трусова (Россия)

27. Алена Канышева (Россия)

Положение после короткой программы

1. Александра Трусова (Россия) – 74,19

2. Алена Канышева (Россия) – 67,75

3. Нана Араки (Япония) – 63,06

4. Со Ен И (Южная Корея) – 60,36

5. Алина Урушадзе (Грузия) – 58,31

6. Юхана Йокои (Япония) – 57,62

7. Мин Сюн Ким (Южная Корея) – 56,80

8. Ханна Хэррелл (США) – 52,28