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    Гран-при среди юниоров. Трусова и Канышева выйдут на лед с произвольными программами

    Теги сборная России результаты сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров сборная Грузии Александра Трусова Нана Араки Ханна Хэррелл Алена Канышева Юхана Йокои Мин Сюн Ким Со Ен И Фигурное катание

    Сегодня на этапе Гран-при среди юниоров в Ереване девушки представят произвольные программы. 

    Гран-при среди юниоров

    7-й этап

    Ереван, Армения

    Девушки

    Произвольная программа

    Начало – 16.35 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале ISU

    Четвертая разминка

    20. Мин Сюн Ким (Южная Корея)
    21. Ханна Хэррелл (США)

    Пятая разминка

    22. Со Ен И (Южная Корея)
    23. Юхана Йокои (Япония)
    24. Алина Урушадзе (Грузия)
    25. Нана Араки (Япония) 
    26. Александра Трусова (Россия) 
    27. Алена Канышева (Россия)

    Положение после короткой программы

    1. Александра Трусова (Россия) – 74,19
    2. Алена Канышева (Россия) – 67,75
    3. Нана Араки (Япония) – 63,06
    4. Со Ен И (Южная Корея) – 60,36
    5. Алина Урушадзе (Грузия) – 58,31
    6. Юхана Йокои (Япония) – 57,62
    7. Мин Сюн Ким (Южная Корея) – 56,80
    8. Ханна Хэррелл (США) – 52,28

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