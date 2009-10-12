Дарья Шишканова: «Русские мужчины всегда дрались. Стыдно, когда мужчина не умеет драться»

Агент Дарья Шишканова выступила в защиту форварда Александра Кокорина, обвиняемого вместе с полузащитником Павлом Мамаевым в избиении двух человек в Москве. Пострадали водитель ведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга Денис Пак.

– На ТВ вы сказали, что стыдно, когда мужчина не дерется и не может ответить на оскорбление.

– Все немного перевернули. Я имела в виду, что не стыдно, когда мужчина дерется. Русские мужчины ведь всегда дрались. Поэтому стыдно, когда мужчина не умеет драться.

– Это же про водителя?

– Нет. При чем здесь водитель?

Когда мальчишки разбираются по-мужски – это не стыдно. Стыдно, когда тебя вызывают так сделать, а ты не можешь. Нормально, если мужчина дерется и защищает свою честь, девушку. Вот контекст, который я хотела донести.

– Заступаясь за Кокорина, вы находитесь в меньшинстве.

– И меня это смущает. У ребят есть друзья, одноклубники, но никто не выступает. Не нужно поддерживать агрессию, драку, избиению. И наказать надо – ребята будут наказаны. Но я призываю не делать это массовым распятием. Когда людей, выходя на площадь, сжигают, закидывают камнями. Хочу, чтобы так не случилось.

Ведь ребята считались героями. Внесли такой вклад в российский футбол. Всегда достойно защищали флаг, когда играли в сборной. И сейчас это перечеркнуть, как будто ничего хорошего они не сделали? Судить о людях нужно не по одному дню. Не так, что он один раз оступился, споткнулся, а все сбежались вокруг и закидали камнями, говоря: «О, мы ждали, когда же вы споткнетесь», – сказала Шишканова в интервью Sports.ru.

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