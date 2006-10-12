«Црвена Звезда» о договорном матче с «ПСЖ»: «Подобные заявления наносят серьезный ущерб имиджу клуба»

«Црвена Звезда» отреагировала на обвинение в проведении договорного матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:6).

Ранее L`Equipe сообщил о наличии у УЕФА информации о том, что один из представителей сербского клуба поставил 5 миллионов евро на поражение собственной команды с разницей в 5 мячей.

«Заявления в этой статье наносят серьезный ущерб нашему имиджу и репутации клуба.

Нынешние технологии настолько продвинуты, что просто невозможно, чтобы такой случай нельзя было проверить. Надеемся, что правда об этом инциденте будет установлена как можно скорее, чтобы снять подозрения в отношении участия представителей в нечестной деятельности», – говорится в заявлении клуба.