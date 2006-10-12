L’Equipe: УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

УЕФА подозревает, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов – «Црвена Звезда» (6:1) мог быть договорным, сообщает L`Equipe.

По данным издания, проверенный источник сообщил , что один из представителей сербского клуба поставил в разных букмекерских конторах 5 миллионов евро на поражение собственной команды с разницей в 5 мячей. Согласно информации AFP, он мог привлечь нескольких игроков команды, чтобы обеспечить нужный результат.

Футбольная организация уже оповестила о данном факте прокуратуру Франции.