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    L’Equipe: УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда договорные матчи Футбол

    УЕФА подозревает, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда» (6:1) мог быть договорным, сообщает L`Equipe. 

    По данным издания, проверенный источник сообщил УЕФА, что один из представителей сербского клуба поставил в разных букмекерских конторах 5 миллионов евро на поражение собственной команды с разницей в 5 мячей. Согласно информации AFP, он мог привлечь нескольких игроков команды, чтобы обеспечить нужный результат.

    Футбольная организация уже оповестила о данном факте прокуратуру Франции. 

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