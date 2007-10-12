«ПСЖ» опроверг обвинения в организации договорного матча. Клуб готов подать в суд за клевету

выступил с официальным заявлением по обвинению в проведении договорного матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (6:1).

«Клуб категорически отвергает любую прямую и косвенную причастность в отношении этих подозрений.

«ПСЖ» готов сотрудничать со следствием и не потерпит ни малейшего нападения на репутацию клуба или репутацию своих должностных лиц. С этой целью «ПСЖ» оставляет за собой право подать иск против любой стороны, которая делает клеветнические заявления против клуба или его должностных лиц», – сообщает официальный сайт «ПСЖ».

L’Equipe: УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

«Црвена Звезда» о договорном матче с «ПСЖ»: «Подобные заявления наносят серьезный ущерб имиджу клуба»