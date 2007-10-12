Наверх

    «ПСЖ» опроверг обвинения в организации договорного матча. Клуб готов подать в суд за клевету

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов высшая лига Сербия Црвена Звезда договорные матчи Футбол

    «ПСЖ» выступил с официальным заявлением по обвинению в проведении договорного матча в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:1).

    «Клуб категорически отвергает любую прямую и косвенную причастность в отношении этих подозрений.

    «ПСЖ» готов сотрудничать со следствием и не потерпит ни малейшего нападения на репутацию клуба или репутацию своих должностных лиц. С этой целью «ПСЖ» оставляет за собой право подать иск против любой стороны, которая делает клеветнические заявления против клуба или его должностных лиц», – сообщает официальный сайт «ПСЖ».

    L’Equipe: УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

    «Црвена Звезда» о договорном матче с «ПСЖ»: «Подобные заявления наносят серьезный ущерб имиджу клуба»

    Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться