Вице-президент Гильдии российских адвокатов будет защищать Кокориных. Ранее она отказалась от работы

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, ранее отказавшаяся защищать Александра и Кирилла Кокориных, согласилась представлять их интересы. По решению суда браться Кокорины, а также Павел Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря по обвинению в нападении на двух человек в Москве.

«Вынуждена сегодня 12 октября 2018 года в 18:30 принять поручение на защиту братьев Кокориных по абсолютно той же причине, которая ранее препятствовала этому. Так как получается, что порождается противоправная практика по заключению под стражу людей по просьбам неограниченного круга лиц. Я до конца рассчитывала, что под стражу их не возьмут.

Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей является исключительной мерой, избираемой при невозможности применения других мер.

В чем состоит исключительность, надеюсь всем понятно – влияние неопределенной группы лиц позиционирующих себя носителями общественного мнения. Как адвокат вижу необходимость противостояния не ограниченному законом, субъективному усмотрению следствия, в не зависимости от содеянного.

Классики адвокатуры исповедуют принцип «Защита не правонарушителя, а защита его права», который распространяется на ту же неопределенную группу лиц, чтобы не возникал вопрос – кто следующий?

Относительно степени виновности или невиновности ребят я не могу высказываться, не изучив материалы уголовного дела в части, доступной мне по закону, в отличие от неопределенной группы лиц», – написала Стукалова в инстаграме.

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