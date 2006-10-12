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    Евролига. «Химки» – «Олимпиакос», «Жальгирис» сыграет с «Басконией» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Гербалайф Гран-Канария AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня состоятся четыре заключительных матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.

    Подмосковные «Химки» примут греческий «Олимпиакос». Литовский «Жальгирис» дома сыграет с испанской «Басконией».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    1-й тур

    Будучность VOLI Черногория  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    12 октября, 19.45, «Морача»
    Онлайн матча

    Химки Россия  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    12 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
    Онлайн матча

    Жальгирис Литва  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    12 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
    Онлайн матча

    Фенербахче Турция  –  Гербалайф Гран-Канария Испания
    Дата проведения
    12 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Фенербахче Турция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Дарушафака Турция – 0-1, Барселона Испания – 0-1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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