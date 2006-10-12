Евролига. «Химки» – «Олимпиакос», «Жальгирис» сыграет с «Басконией» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре заключительных матча 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19.
Подмосковные «Химки» примут греческий «Олимпиакос». Литовский «Жальгирис» дома сыграет с испанской «Басконией».
Евролига
Регулярный чемпионат
1-й тур
- Дата проведения
- 12 октября, 19.45, «Морача»
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 12 октября, 20.00, «Жальгирис арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: ЦСКА Россия – 1-0, Реал Испания – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Фенербахче Турция – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Химки Россия – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Милан Италия – 0-0, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Бавария Германия – 0-1, Дарушафака Турция – 0-1, Барселона Испания – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.