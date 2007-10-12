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    Мамаев и Кокорин не являются подозреваемыми по делу об избиении водителя

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о деле с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой 33-летнего гражданина Беларуси Виталия Соловчука.

    «Мы дали развернутые показания по эпизоду, который произошел на парковке. В настоящее время он квалифицирован следствием по статье 116 – умышленное причинение побоев. Исходя из тех повреждений, которые установлены у потерпевшего, возможно, со временем будет переквалификация на другую статью, предусматривающую либо легкий, либо средней тяжести вред здоровью.

    Пока об этом речи не идет, уголовное дело возбуждали в отношении неустановленных лиц. Подозреваемыми по этому делу ни Мамаев, ни Кокорин не являются.

    Павел не является главным фигурантом, он один из участников. Мы дали подробные показания по этому делу и указали степень своего участия в этом эпизоде. Ни подозрений, ни обвинений в рамках этого уголовного дела не выдвигалось. Только по эпизоду в кафе. А в нем мы признали свою непричастность к этим действиям», – сказал Бушманов 

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