Сергей Устюгов: «Биатлон так раскрутили, что копаются даже в нижнем белье. Вяльбе не допустит такого в лыжах»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам рассказал о целях на сезон, тренировках с чемпионом Сочи-2014 Александром Легковым и поделился мнением насчет популярности биатлона.

О целях на сезон

«Цель-минимум: это на паре этапов Кубка мира попасть на подиум и завоевать пару медалей чемпионата мира. Это надо любой ценой попробовать сделать, превозмогая себя, подойти хорошо к чемпионату мира.

Конечно, хотелось бы повторить успех Лахти-2017, но я понимаю, что с каждым годом мы не молодеем, появляются новые соперники, как в прошлом году, когда много талантливых ребят появилось.

И сейчас уже начинаешь задумываться: а как попасть в эстафетную четверку или спринтерскую эстафету? Потому что нас очень много, и все очень сильны».

О тренировках с Легковым

«С ним на тренировках если даже не можешь, то придется, потому что он заводила главный, это однозначно. И все до сих пор сожалеют, что он больше не тренируется в команде.

С Саней, когда тренируешься, понимаешь, что он заряжен на тренировку. Если ты его на тренировке обыграешь, то это уже подвиг. У меня таких подвигов три! Больше у меня такого никогда не было».

О популярности биатлона

«Столько внимания – это сложно. Раскрутили биатлон настолько, что копаются даже в нижнем белье. Думаю, что у нас такого не будет с нашим президентом Еленой Валерьевной Вяльбе, она такого не допустит. Она сама спортсменка, прошла через многое и не допустит такого», – сказал Устюгов.