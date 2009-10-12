Губерниев о словах Устюгова про популярность биатлона: «Кто копается в нижнем белье? Это банальная зависть лыжников»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет популярности биатлона и лыжных гонок.

Ранее двукратный чемпион мира по лыжам Сергей Устюгов отметил, что популярность биатлона сопровождается «копанием в нижнем белье» спортсменов.

«Друзья, меня очень забавляет одна тема. Наши друзья лыжники, говоря о популярности и раскрутке биатлона, все чаще рассказывают о том, как там «копаются в нижнем белье».

Хочется спросить вас, уважаемые подписчики и гости, поклонники биатлона и лыж, вы не знаете, кто копается? Где? Когда? Адреса, пароли, явки?

Боюсь, все это выглядит банальной завистью к более успешному и раскрученному виду спорта! Где даже не самые успешные спортсмены – настоящие звезды, а мировые лидеры – и вовсе небожители! В лыжах же все иначе, к сожалению», – написал Губерниев.

Сергей Устюгов: «Биатлон так раскрутили, что копаются даже в нижнем белье. Вяльбе не допустит такого в лыжах»