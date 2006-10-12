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    Квалификация Евро-2019 (U-21). Россия сыграет с Македонией

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    Молодежная сборная России сыграет в Туле с Македонией в отборочном матче к Евро-2019.

    Российская команда потеряла шансы занять первое место в группе и напрямую выйти на Евро-2019. Четыре команды из девяти из числа занявших вторые места в стыковых матчах разыграют еще две путевки.

    Квалификация Евро-2019 (U-21)

    Группа 7

    Россия U-21 – Македония U-21
    Дата проведения
    12 октября, 19.00, «Арсенал»
    Онлайн матча
    Сербия U-21 – Австрия U-21
    Дата проведения
    12 октября, 19.00, «Караджордже»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица квалификации Евро-2019 (U21)

    Статистика квалификации Евро-2019 (U21)

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