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    «Вот герои от народа, им я посвящаю оду». Шнуров написал стихотворение о Кокорине и Мамаеве

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия фото Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Сергей Шнуров Кокорин и Мамаев Футбол

    Известный музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение инциденту с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Футболисты обвиняются в избиении водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга Дениса Пака. 

    «Два веселых футболиста
    Вместе провели уикенд, –
    От********* (отметелили) министра,
    Став героями легенд!
    Как богатыри былины,
    Встали с печки, вот те нать,
    И пошли вдоль по Неглинной
    По ********* (лицам) пинать.
    И ногами, и руками,
    Любо дорого глядеть!
    Крепкие они, как камень,
    Звонкие они, как медь!
    Хули трогать их-то, ибо,
    Вот герои от народа,
    И под стать они Хабибу,
    Им я посвящаю оду!
    Их портреты срочно в школы,
    Дай им, боже, больше сил,
    Для примера и прикола,
    Я, будь воля, разместил!» – написал Шнуров в инстаграме. 

     
     
     
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    Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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