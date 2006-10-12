Конов о контрактах Кокорина и Мамаева: «Зенит» хочет дождаться решения суда, «Краснодар» – расторгнуть сейчас»

Журналист Василий Конов рассказал о ситуации с контрактами форварда Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Клубы в ближайшее время могут расторгнуть контракты с футболистами, которые стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих игроков под стражу до 8 декабря.

«Позиция «Зенита» за последние дни не изменилась. Руководство клуба твердо придерживается позиции, что сначала решение суда, а затем разговоры о контракте.

Данная позиция не может не вызывать уважения, так как клуб для решения внутреннего вопроса хочет получить ответ на вопрос по существу. Эта позиция не вызывает никаких дискуссий внутри клуба, у такой позиции в «Зените» нет противников.

Ситуация Мамаева с существенно сложнее, так как есть позиция: контракт расторгнуть. Дальше уже детали – насколько хороши юристы у клуба, и у Павла. По тем данным, которые у меня есть, «Краснодару» разорвать контракт сейчас сложно (вариант по соглашению с выплатой компенсации игроку оставшейся зарплаты не рассматриваем).

В любом случае контрактные позиции Кокорина существенно лучше. «Зенит» в целом выбрал очень грамотную тактику реагирования, без эмоций, что позволяет сейчас полностью контролировать происходящее вокруг игрока и команды», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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