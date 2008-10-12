Расселл будет выступать за «Уильямс» в сезоне-2019

Участник молодежной программы Джордж Расселл в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1», сообщает autosport.

Расселл подписал контракт с командой и соглашение, как предполагается, рассчитано на несколько лет.

В нынешнем сезоне Расселл выступает в «Формуле-2» и близок к завоеванию чемпионского титула, а также выполняет обязанности резервного и тест-пилота «Мерседеса».

Имя напарника Расселла пока остается неизвестным – на второе место в «Уильямсе» претендует , а также еще один россиянин – Артем Маркелов.

Также переход Расселла в британскую команду означает, что Эстебан Окон с большой долей вероятности останется без места в «Формуле-1» на следующий сезон.