Расселл будет выступать за «Уильямс» в сезоне-2019

Участник молодежной программы «Мерседеса» Джордж Расселл в следующем сезоне будет выступать в «Формуле-1», сообщает autosport.
Расселл подписал контракт с командой «Уильямс» и соглашение, как предполагается, рассчитано на несколько лет.
В нынешнем сезоне Расселл выступает в «Формуле-2» и близок к завоеванию чемпионского титула, а также выполняет обязанности резервного и тест-пилота «Мерседеса».
Имя напарника Расселла пока остается неизвестным – на второе место в «Уильямсе» претендует Сергей Сироткин, а также еще один россиянин – Артем Маркелов.
Также переход Расселла в британскую команду означает, что Эстебан Окон с большой долей вероятности останется без места в «Формуле-1» на следующий сезон.