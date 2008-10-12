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    Лига наций. Хорватия принимает Англию, Бельгия против Швейцарии

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    Лига наций

    2-й тур

    Австрия – Северная Ирландия
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
    превью матча онлайн статистика
    Молдова – Сан-Марино
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «стадион Зимбру»
    превью матча онлайн статистика
    Беларусь – Люксембург
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «Динамо»
    превью матча онлайн статистика
    Эстония – Финляндия
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «А Ле Кок Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Бельгия – Швейцария
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «Король Бодуэн»
    превью матча онлайн статистика
    Греция – Венгрия
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «Спирос Луис»
    превью матча онлайн статистика
    Хорватия – Англия
    Дата проведения
    12 октября, 21.45, «ХНК Риека»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица групп Лиги наций

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    Статистика Лиги наций

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