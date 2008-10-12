Лига наций. Хорватия принимает Англию, Бельгия против Швейцарии

Лига наций
2-й тур
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «Эрнст Хаппель»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «Динамо»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «Король Бодуэн»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «Спирос Луис»
- Дата проведения
- 12 октября, 21.45, «ХНК Риека»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин