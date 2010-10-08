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    Мбаппе забил 4 гола «Лиону» за 13 минут

    Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

    «ПСЖ» разгромил «Лион» в матче 9-го тура чемпионата Франции (5:0).

    Покером отметился 19-летний нападающий парижан Килиан Мбаппе.

    Все свои голы он забил во втором тайме в течение 13 минут – на 61-й, 66-й, 69-й и 74-й минутах.

    Мбаппе впервые оформил хет-трик и покер в составе «ПСЖ».

    В текущем сезоне он забил 8 мячей в 5 матчах лиги 1. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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