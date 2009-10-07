«Спартак» выиграл у «Енисея» – 3:2. Это первая победа в РПЛ с 25 августа

В 10-м туре РПЛ «Спартак» на выезде одолел «Енисей» (3:2).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 октября, 11.30, «стадион Центральный Красноярск»
- Голы:
- 0:1 – 47 Игнатов, 1:1 – 51 Дугалич, 1:2 – 59, пенальти Зе Луиш, 2:2 – 69, пенальти Кичин, 2:3 – 90 Тимофеев.
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Енисей –
Филиппов, Ятченко, Дугалич, Кичин, Занев, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Саркисов (Гавазай, 90), Бодул, Комолов.
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Игнатов (Тимофеев, 76), Ломовицкий (Луис Адриано, 81), Зе Луиш, Ханни (Еременко, 63).
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