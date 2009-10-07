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    «Спартак» выиграл у «Енисея» – 3:2. Это первая победа в РПЛ с 25 августа

    Теги Спартак премьер-лига Россия Енисей Футбол

    В 10-м туре РПЛ «Спартак» на выезде одолел «Енисей» (3:2).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Енисей – Спартак 2:3 (0:0, 2:3)
    Дата проведения
    7 октября, 11.30, «стадион Центральный Красноярск»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 47 Игнатов, 1:1 – 51 Дугалич, 1:2 – 59, пенальти Зе Луиш, 2:2 – 69, пенальти Кичин, 2:3 – 90 Тимофеев.
    ЕнисейФилиппов, Ятченко, Дугалич, Кичин, Занев, Зотов, Огуде, Фатуллаев, Саркисов (Гавазай, 90), Бодул, Комолов.
    СпартакМаксименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Зобнин, Фернандо, Игнатов (Тимофеев, 76), Ломовицкий (Луис Адриано, 81), Зе Луиш, Ханни (Еременко, 63).
    Предупреждения:
    Занев (15), Ломовицкий (18), Зе Луиш (45), Дугалич (58), Ятченко (61), Боккетти (68), Фатуллаев (79).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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