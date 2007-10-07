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    Тони Фергюсон: «Есть два идиота, которые позорят наш спорт»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Тони Фергюсон считает себя настоящим чемпионом в легком весе.

    «Я – гребаный чемпион, понимаете? Я был чемпионом и остаюсь им. Есть два идиота, которые позорят наш спорт. У меня сейчас нет пояса, но он не нужен мне, чтобы быть чемпионом.

    Я хочу очистить этот спорт. Это спорт олимпийского уровня, а я тренируюсь как олимпиец. Мне пришлось избавиться от многих вещей в моей жизни, но я в них больше не нуждаюсь и чувствую себя великолепно.

    Хабиб и я заслуживаем того, чтобы в пятый раз попытаться подраться. Он – чемпион, я – был временным чемпионом. Я – все еще гребаный чемпион!» – сказал Фергюсон.

    На UFC 229 Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом.

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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