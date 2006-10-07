«Монако» Головина проиграл 4-й матч подряд и не может победить с 11 августа

уступил «Ренну» (1:2) в матче 9-го тура французской лиги 1.

Монегаски не могут выиграть уже на протяжении десяти матчей, также это поражение стало для клуба четвертом подряд. Отметим, что с 45-й минуты «Монако» играл в меньшинстве после удаления защитника Андреа Раджи.

Клуб из княжества одержал победу лишь в одном официальном матче сезона из двенадцати, переиграв в 1-м туре лиги 1 (3:1). Это произошло 11 августа.

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Пост главного тренера в клубе занимает Леонарду Жардим.