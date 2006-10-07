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    Головин сделал голевую передачу на Фалькао в игре с «Ренном». Это его первое очко за результативность во Франции

    Теги Ренн Монако лига 1 Франция Радамель Фалькао Александр Головин Футбол

    Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура лиги 1 с «Ренном» (1:1, второй тайм).

    На 49-й минуте россиянин забросил мяч на Радамеля Фалькао, и колумбиец сравнял счет.

    Головин набрал первое очко за результативность в «Монако», куда он перешел летом из ЦСКА. Подробную статистику хавбека можно изучить здесь.

    Монако – Ренн 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    7 октября, 18.00, «Луи II»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Да Сильва, 1:1 – 49 Фалькао.
    МонакоСубашич, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Сидибе, Головин, Ахолу (Шадли, 46), Силла, Тилеманс, Раджи, Фалькао.
    РеннДиалло, Мешер, Бенсебайни, Траоре, Да Сильва, Бен-Арфа, Андре, Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 63), Зеффан (Ньянг, 63).
    Предупреждения:
    Жемерсон (60), Тилеманс (65), Да Сильва (66).
    Удаление:
    Раджи (45).

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