Головин сделал голевую передачу на Фалькао в игре с «Ренном». Это его первое очко за результативность во Франции

Полузащитник «Монако» вышел в стартовом составе на матч 9-го тура лиги 1 с (1:1, второй тайм).

На 49-й минуте россиянин забросил мяч на , и колумбиец сравнял счет.

Головин набрал первое очко за результативность в «Монако», куда он перешел летом из ЦСКА. Подробную статистику хавбека можно изучить здесь.