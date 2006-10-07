Головин сделал голевую передачу на Фалькао в игре с «Ренном». Это его первое очко за результативность во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на матч 9-го тура лиги 1 с «Ренном» (1:1, второй тайм).
На 49-й минуте россиянин забросил мяч на Радамеля Фалькао, и колумбиец сравнял счет.
Головин набрал первое очко за результативность в «Монако», куда он перешел летом из ЦСКА. Подробную статистику хавбека можно изучить здесь.
- Дата проведения
- 7 октября, 18.00, «Луи II»
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Монако –
Субашич, Жемерсон, Глик, Хенрихс, Сидибе, Головин, Ахолу (Шадли, 46), Силла, Тилеманс, Раджи, Фалькао.
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Ренн –
Диалло, Мешер, Бенсебайни, Траоре, Да Сильва, Бен-Арфа, Андре, Сарр, Гренье, Дель Кастийо (Буриго, 63), Зеффан (Ньянг, 63).
- Удаление:
- Раджи (45).