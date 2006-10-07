«Локо» вырвал победу над ЦСКА, несмотря на удаление Эдера и отмененный гол

В 10-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:1).

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

Гости забили победный гол в концовке матча. Ранее арбитры отменили гол «Локомотива» в первом тайме, усмотрев офсайд, а на 63-й минуте был удален форвард железнодорожников Эдер.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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