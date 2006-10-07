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    «Локо» вырвал победу над ЦСКА, несмотря на удаление Эдера и отмененный гол

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Футбол

    В 10-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:1).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Гости забили победный гол в концовке матча. Ранее арбитры отменили гол «Локомотива» в первом тайме, усмотрев офсайд, а на 63-й минуте был удален форвард железнодорожников Эдер.

    ЦСКА – Локомотив 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 88 Хеведес.
    ЦСКААкинфеев, Фернандес, Родриго Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Влашич, Дзагоев, Обляков, Чалов.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Миранчук (Тарасов, 90), Баринов, Фернандеш, Эдер.
    Предупреждения:
    Обляков (27), Эдер (56), Чорлука (66), Крыховяк (70), Чернов (84), Денисов (90).
    Удаление:
    Эдер (65).

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