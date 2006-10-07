«Локо» вырвал победу над ЦСКА, несмотря на удаление Эдера и отмененный гол

В 10-м туре РПЛ ЦСКА уступил «Локомотиву» (0:1).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
Гости забили победный гол в концовке матча. Ранее арбитры отменили гол «Локомотива» в первом тайме, усмотрев офсайд, а на 63-й минуте был удален форвард железнодорожников Эдер.
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 88 Хеведес.
-
ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Родриго Бекао, Чернов, Набабкин (Ефремов, 90), Ахметов (Жамалетдинов, 82), Бийол (Сигурдссон, 71), Влашич, Дзагоев, Обляков, Чалов.
-
Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Крыховяк, Денисов, Миранчук (Тарасов, 90), Баринов, Фернандеш, Эдер.
- Удаление:
- Эдер (65).
Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!