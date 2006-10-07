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    Терри завершил карьеру. Месяц назад он мог перейти в «Спартак»

    Теги Джон Терри Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Кубок Англии Лига Европы чемпионшип Футбол

    Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры.

    37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за «Астон Виллу».

    Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    «После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил англичанин в инстаграме.

    В прошлом месяце Терри был близок к переходу в московский «Спартак». Игрок прошел медосмотр, но в итоге передумал, объяснив свой отказ семейными обстоятельствами.

    Терри в «Спартак» не поехал

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