Терри завершил карьеру. Месяц назад он мог перейти в «Спартак»

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры.
37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за «Астон Виллу».
Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил англичанин в инстаграме.
В прошлом месяце Терри был близок к переходу в московский «Спартак». Игрок прошел медосмотр, но в итоге передумал, объяснив свой отказ семейными обстоятельствами.
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