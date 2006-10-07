Терри завершил карьеру. Месяц назад он мог перейти в «Спартак»

Бывший капитан и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний футболист 22 года провел в лондонском клубе, а в минувшем сезоне выступал за .

Вместе с «Челси» Терри пять раз становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок и по разу – Лигу чемпионов и .

«После 23 невероятных лет в качестве футболиста я принял решение завершить карьеру», – сообщил англичанин в инстаграме.

В прошлом месяце Терри был близок к переходу в московский . Игрок прошел медосмотр, но в итоге передумал, объяснив свой отказ семейными обстоятельствами.

Терри в «Спартак» не поехал

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