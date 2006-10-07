Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1). Каталонцы не могут победить в примере в 4 матчах подряд

    Теги Барселона Валенсия примера Испания Футбол

    «Валенсия» поделила очки с «Барселоной» в 8-м туре примеры (1:1).

    Каталонская команда не может победить в чемпионате в четырех матчах подряд (3 ничьи, 1 поражение).

    Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.

    Валенсия – Барселона 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    7 октября, 21.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Гарай, 1:1 – 23 Месси.
    ВаленсияНето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12), Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67).
    Барселонатер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Вермален, Ракитич, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Суарес (41), Солер (43), Коутиньо (58), Парехо (58).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

    Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться