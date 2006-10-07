«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1). Каталонцы не могут победить в примере в 4 матчах подряд

«Валенсия» поделила очки с «Барселоной» в 8-м туре примеры (1:1).
Каталонская команда не может победить в чемпионате в четырех матчах подряд (3 ничьи, 1 поражение).
Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.
- Дата проведения
- 7 октября, 21.45, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен, 79), Гедеш (Черышев, 12), Батшуайи, Гамейро (Родриго, 67).
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Вермален, Ракитич, Бускетс, Артур (Рафинья, 88), Коутиньо (Дембеле, 84), Месси, Суарес.