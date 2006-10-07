«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» (1:1). Каталонцы не могут победить в примере в 4 матчах подряд

«Валенсия» поделила очки с «Барселоной» в 8-м туре примеры (1:1).

Каталонская команда не может победить в чемпионате в четырех матчах подряд (3 ничьи, 1 поражение).

Sports.ru в прямом эфире показывал видеотрансляцию встречи.

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