Татьяна Тарасова: «Радионова поправилась до неузнаваемости, потому что не может себе отказать»

Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала о проблемах Елены Радионовой с лишним весом.

«У Радионовой был очень тяжелый пубертатный период, и она растерялась. Никто в этом не виноват. Она такая девочка – красивая, умная. Но не умная для себя. Не может себе отказать, потому что вопрос, сколько ей есть и когда ей есть, у нее в жизни никогда не стоял.

Поэтому она поправилась до неузнаваемости. Я ей об этом говорила на собрании сборной команды, но и предыдущий тренер Инна Гончаренко ей говорила, и нынешний Елена Буянова, что так, как раньше, уже не будет, когда она за неделю могла всю себя собрать», – сказала Тарасова.

Тарасова заметила у Радионовой лишний вес. Разбираемся