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    Татьяна Тарасова: «Радионова поправилась до неузнаваемости, потому что не может себе отказать»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Елена Водорезова (Буянова) женское катание Елена Радионова Инна Гончаренко Фигурное катание

    Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала о проблемах Елены Радионовой с лишним весом.

    «У Радионовой был очень тяжелый пубертатный период, и она растерялась. Никто в этом не виноват. Она такая девочка – красивая, умная. Но не умная для себя. Не может себе отказать, потому что вопрос, сколько ей есть и когда ей есть, у нее в жизни никогда не стоял.

    Поэтому она поправилась до неузнаваемости. Я ей об этом говорила на собрании сборной команды, но и предыдущий тренер Инна Гончаренко ей говорила, и нынешний Елена Буянова, что так, как раньше, уже не будет, когда она за неделю могла всю себя собрать», – сказала Тарасова.

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