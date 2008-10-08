Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2018 (жен). Россия встретится с Болгарией, Италия против Таиланда и другие матчи

    Теги чемпионат мира жен сборная России жен результаты сборная Бразилии жен сборная Японии жен сборная Сербии жен сборная Италии жен сборная Китая жен сборная Голландии жен сборная США жен сборная Доминиканской Республики жен сборная Азербайджана жен сборная Турции жен сборная Болгарии жен сборная Таиланда жен сборная Германии жен сборная Пуэрто-Рико жен сборная Мексики жен Волейбол

    Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой Болгарии на втором групповом этапе чемпионата мира в Японии.

    Чемпионат мира

    Женщины

    Япония

    Второй групповой этап

    Группа F

    Осака

    Болгария – Россия – 4.40

    Турция – США – 7.25

    Китай – Азербайджан – 10.10

    Италия – Таиланд – 13.20

    Положение в группе: Италия – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 6-0 (16), Россия – 5-1 (15), Китай – 5-1 (15), Таиланд – 3-3 (10), Турция – 3-3 (9), Азербайджан – 2-4 (6), Болгария – 2-4 (6).

    Группа E

    Нагоя

    Германия – Сербия – 4.40

    Мексика – Бразилия – 7.25

    Голландия – Доминиканская Республика – 10.10

    Япония – Пуэрто-Рико – 13.20

    Положение в группе: Сербия – 6-0 (18), Голландия – 6-0 (17), Япония – 5-1 (15), Бразилия – 4-2 (13), Германия – 4-2 (11), Доминиканская Республика – 3-3 (10), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Мексика – 1-5 (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться