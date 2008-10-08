ЧМ-2018 (жен). Россия встретится с Болгарией, Италия против Таиланда и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой Болгарии на втором групповом этапе чемпионата мира в Японии.

Чемпионат мира

Женщины

Япония

Второй групповой этап

Группа F

Осака

Болгария – Россия – 4.40

Турция – США – 7.25

Китай – Азербайджан – 10.10

Италия – Таиланд – 13.20

Положение в группе: Италия – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 6-0 (16), Россия – 5-1 (15), Китай – 5-1 (15), Таиланд – 3-3 (10), Турция – 3-3 (9), Азербайджан – 2-4 (6), Болгария – 2-4 (6).

Группа E

Нагоя

Германия – Сербия – 4.40

Мексика – Бразилия – 7.25

Голландия – Доминиканская Республика – 10.10

Япония – Пуэрто-Рико – 13.20

Положение в группе: Сербия – 6-0 (18), Голландия – 6-0 (17), Япония – 5-1 (15), Бразилия – 4-2 (13), Германия – 4-2 (11), Доминиканская Республика – 3-3 (10), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Мексика – 1-5 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.