ЧМ-2018 (жен). Россия встретится с Болгарией, Италия против Таиланда и другие матчи

Сегодня женская сборная России по волейболу встретится с командой Болгарии на втором групповом этапе чемпионата мира в Японии.
Чемпионат мира
Женщины
Япония
Второй групповой этап
Группа F
Осака
Болгария – Россия – 4.40
Турция – США – 7.25
Китай – Азербайджан – 10.10
Италия – Таиланд – 13.20
Положение в группе: Италия – 6 побед – 0 поражений (18 очков), США – 6-0 (16), Россия – 5-1 (15), Китай – 5-1 (15), Таиланд – 3-3 (10), Турция – 3-3 (9), Азербайджан – 2-4 (6), Болгария – 2-4 (6).
Группа E
Нагоя
Германия – Сербия – 4.40
Мексика – Бразилия – 7.25
Голландия – Доминиканская Республика – 10.10
Япония – Пуэрто-Рико – 13.20
Положение в группе: Сербия – 6-0 (18), Голландия – 6-0 (17), Япония – 5-1 (15), Бразилия – 4-2 (13), Германия – 4-2 (11), Доминиканская Республика – 3-3 (10), Пуэрто-Рико – 2-4 (6), Мексика – 1-5 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В третий раунд из каждой группы выйдут по три лучшие команды.