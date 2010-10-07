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    Putin Team вывесила на набережной Невы баннер «С днем рождения, капитан»

    Теги Александр Овечкин Владимир Путин фото политика Хоккей

    Общественное движение Putin Team, созданное нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, поздравило президента РФ Владимира Путина с 66-летием.

    Около здания манежа Кадетского корпуса, расположенного на Университетской набережной Большой Невы, был вывешен баннер «С днем рождения, капитан».

    Все слова на баннере набраны с большой буквы.

    Овечкин объявил о создании Putin Team в ноябре прошлого года. Его поддержали Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Павел Буре, Сергей Карякин и другие спортсмены.

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

     
     
     
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    Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putinteam.ru)

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