Putin Team вывесила на набережной Невы баннер «С днем рождения, капитан»

Общественное движение Putin Team, созданное нападающим «Вашингтона» , поздравило президента РФ Владимира Путина с 66-летием.

Около здания манежа Кадетского корпуса, расположенного на Университетской набережной Большой Невы, был вывешен баннер «С днем рождения, капитан».

Все слова на баннере набраны с большой буквы.

Овечкин объявил о создании Putin Team в ноябре прошлого года. Его поддержали Илья Ковальчук, , Павел Буре, Сергей Карякин и другие спортсмены.

Малкин и Карякин тоже в Putin Team

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putinteam.ru) 7 Окт 2018 в 8:02 PDT

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