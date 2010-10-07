Putin Team вывесила на набережной Невы баннер «С днем рождения, капитан»

Общественное движение Putin Team, созданное нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, поздравило президента РФ Владимира Путина с 66-летием.
Около здания манежа Кадетского корпуса, расположенного на Университетской набережной Большой Невы, был вывешен баннер «С днем рождения, капитан».
Все слова на баннере набраны с большой буквы.
Овечкин объявил о создании Putin Team в ноябре прошлого года. Его поддержали Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Павел Буре, Сергей Карякин и другие спортсмены.
Малкин и Карякин тоже в Putin Team
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