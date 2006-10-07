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    «Зенит» победил «Краснодар» (2:1) и оторвался от соперника на 6 очков

    Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    В 10-м туре РПЛ «Зенит» победил «Краснодар» (2:1).

    Петербургская команда укрепилась на первом месте в РПЛ, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на 6 очков. Серия из 7 подряд побед «Краснодара» в различных турнирах прервалась.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит – Краснодар 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    7 октября, 16.30, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 50 Дзюба, 2:0 – 65 Мак, 2:1 – 81, пенальти Мамаев.
    ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Нету, Чернов, Ерохин (Кокорин, 46), Паредес, Мак (Заболотный, 90), Кузяев, Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).
    КраснодарКрицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев, Классон.
    Предупреждения:
    Мартынович (14), Кузяев (17), Стоцкий (39), Газинский (48), Нету (78), Иванович (80), Паредес (83), Классон (90).
    Удаление:
    Петров (85).

    Таблица РПЛ

    Статистика РПЛ

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