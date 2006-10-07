«Зенит» победил «Краснодар» (2:1) и оторвался от соперника на 6 очков

В 10-м туре РПЛ «Зенит» победил «Краснодар» (2:1).

Петербургская команда укрепилась на первом месте в РПЛ, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на 6 очков. Серия из 7 подряд побед «Краснодара» в различных турнирах прервалась.

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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