«Зенит» победил «Краснодар» (2:1) и оторвался от соперника на 6 очков

В 10-м туре РПЛ «Зенит» победил «Краснодар» (2:1).
Петербургская команда укрепилась на первом месте в РПЛ, оторвавшись от своего сегодняшнего соперника на 6 очков. Серия из 7 подряд побед «Краснодара» в различных турнирах прервалась.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «Крестовский»
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Чернов, Ерохин (Кокорин, 46), Паредес, Мак (Заболотный, 90), Кузяев, Дриусси, Дзюба (Маммана, 89).
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Краснодар –
Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, Каборе (Окриашвили, 77), Перейра (Куэва, 70), Вандерсон (Рамирес, 72), Мамаев, Классон.
- Предупреждения:
- Мартынович (14), Кузяев (17), Стоцкий (39), Газинский (48), Нету (78), Иванович (80), Паредес (83), Классон (90).
- Удаление:
- Петров (85).
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