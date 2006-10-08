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    «Каролина» – «Рейнджерс». Андрей Свечников забросил первую шайбу в НХЛ и стал первой звездой матча

    Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче с «Рейнджерс» (8:5). 

    18-летний русский нападающий забросил свою первую шайбу в НХЛ в третьем периоде. Она стала победной в матче. 

    До этого он также поучаствовал в голе Лукаса Валльмарка. 

    Всего Свечников провел на льду рекордные 13 минут 17 секунд (3:57 – в большинстве, полезность «+2») и нанес 2 броска в створ. Также отметился 1 силовым приемом, 1 перехватом и допустил 2 потери шайбы. 

    В итоге его признали первой звездой матча. 

    В 3 матчах в НХЛ на счету второго номера драфта НХЛ-2018 стало 3 (1+2) очка. 

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