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    Колби Ковингтон: «Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

    «Если бы вы знали, что они делали с овцами на родине, то не подходили бы к ним так близко.

    Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, тупой ###### [любитель овец]», – написал Ковингтон.

    Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. 

    Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

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