Колби Ковингтон: «Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад»

Боец UFC Колби Ковингтон прокомментировал бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

«Если бы вы знали, что они делали с овцами на родине, то не подходили бы к ним так близко.

Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, тупой ###### [любитель овец]», – написал Ковингтон.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC