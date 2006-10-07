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    Юрий Семин: «Такой судейской необъективности я еще не видел. Почему не сделать видеопросмотры?»

    Теги ЦСКА Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия судьи Эдер Маседу Алексей Матюнин Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    – За счет чего удалось победить в меньшинстве?

    – Не только играя в меньшинстве, мы и до этого забили чистый гол, который по непонятным причинам не засчитали. Мы хорошо играли.

    Не было совершенно удаления у Эдера. Я все время говорю: почему мы не сделаем видеопросмотры? Ведь тогда мы бы говорили о футболе только, а сейчас зачастую, даже когда выиграли, обсуждаем судей.

    Такой необъективности я еще не видел. Но выиграли, я счастлив. «Локомотив» не сдается никогда, – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».

    Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.

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