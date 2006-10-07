Юрий Семин: «Такой судейской необъективности я еще не видел. Почему не сделать видеопросмотры?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
– За счет чего удалось победить в меньшинстве?
– Не только играя в меньшинстве, мы и до этого забили чистый гол, который по непонятным причинам не засчитали. Мы хорошо играли.
Не было совершенно удаления у Эдера. Я все время говорю: почему мы не сделаем видеопросмотры? Ведь тогда мы бы говорили о футболе только, а сейчас зачастую, даже когда выиграли, обсуждаем судей.
Такой необъективности я еще не видел. Но выиграли, я счастлив. «Локомотив» не сдается никогда, – сказал Семин в эфире канала «Матч Премьер».
Игру обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным.
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