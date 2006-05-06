«Локомотив» – чемпион России, «Спартак» сыграет в ЛЧ, А. Емельяненко нокаутировал Гонзагу и другие новости утра

1. «Локомотив» в 3-й раз стал чемпионом России и заработает 5,8 млн долларов. Решающий гол забил автор золотого мяча Евро-2016 Эдер. А творец успеха – великий Юрий Семин. «Палыч, оле-оле!»

2. «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов-2018/19. Пока неясно – в группе или в квалификации. Промес забил 15-й гол в РФПЛ и обошел Смолова в гонке бомбардиров. Куинси стал лучшим бомбардиром-легионером в истории «Спартака».

3. В НХЛ Кузнецов и Овечкин оказались в одном шаге от финала конференции – их очки помогли «Вашингтону» добыть третью победу над «Питтсбургом» (6:3, 3-2 в серии).

4. «Ювентус» оторвался от «Наполи» на 7 очков. «Сток Сити» вылетел из АПЛ после 10 сезонов в лиге. «Верона» покинула серию А. «Бернли» сыграет в еврокубках впервые за 51 год.

5. Александр Емельяненко нокаутировал Габриэля Гонзагу во втором раунде боя RCC 2 в Екатеринбурге. Соперник его «ничем не удивил».

6. Алекс Фергюсон перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг. САФ, держись!

7. В плей-офф НБА Леброн броском с сиреной принес «Кливленду» третью победу над «Торонто». «Бостон» вырвал победу у «Филадельфии» в овертайме за счет попадания Эла Хорфорда и там тоже стало 3-0.

8. Хоккей. Брагин продолжит работать с молодежной сборной России. Контракт будет на 4 года (2+2). Коварж покидает «Магнитку». Лучший снайпер КХЛ Доус перешел в «Автомобилист».

9. Гвардиола, Клопп, Бенитес, Ходжсон, Дайч и Хьютон претендуют на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ. Помогите Даше найти Жозе.

10. На ЧМХ-2018 прошли 6 матчей: Финляндия раскрошила Южную Корею (8:1), США обыграли Данию (4:0), а Чехия одолела Словакию (3:2 ОТ).

11. Слухи сватают Евгению Медведеву в сборную Армении. Авербух считает, что: «это абсолютный бред», а Роднина видит «проблемы в группе Тутберидзе».

12. «Порту» в 28-й раз выиграл чемпионат Португалии, но до «Бенфики» все равно пока далеко (36 титулов).

13. Мадрид (WTA). Касаткина вышла во второй круг, Кузнецова, Веснина, Винус и Остапенко выбыли.

Цитаты дня:

Зинедин Зидан: «Реал» не будет выстраивать для «Барселоны» чемпионский коридор. Они не сделали этого для нас после клубного ЧМ»

Ольга Смородская: «Моя причастность к чемпионству «Локомотива» тоже есть»

Роман Ротенберг: «У нас в сборной России нет отказников, у Радулова травма»

Материал дня: Счастье «Локо» в чемпионской раздевалке. Лучший – Ротенберг