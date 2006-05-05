«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов-2018/19

В 29-м туре РФПЛ «Спартак» дома обыграл «Ростов» (2:0).
Московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.
«Спартак» не опустится ниже третьего места по итогам чемпионата, так как набрал 56 очков, опережает идущий сейчас третьим «Краснодар» на три очка и имеет лучший показатель личных встреч.
ЦСКА может обойти «Спартак» и занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. У Армейцев 52 очка и остались две игры.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 мая, 19.00, «Открытие Арена»
- Голы:
- 1:0 – 79 Мельгарехо, 2:0 – 84 Промес.
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Спартак –
Селихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.
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Ростов –
Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.
- Предупреждения:
- Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73), Мельгарехо (80).
- Удаление:
- Байрамян (90).