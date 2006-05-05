«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов-2018/19

В 29-м туре РФПЛ «Спартак» дома обыграл «Ростов» (2:0).

Московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

«Спартак» не опустится ниже третьего места по итогам чемпионата, так как набрал 56 очков, опережает идущий сейчас третьим «Краснодар» на три очка и имеет лучший показатель личных встреч.

ЦСКА может обойти «Спартак» и занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. У Армейцев 52 очка и остались две игры.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ