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    «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов-2018/19

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов Лоренсо Мельгарехо Куинси Промес Футбол

    В 29-м туре РФПЛ «Спартак» дома обыграл «Ростов» (2:0).

    Московский клуб гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19.

    «Спартак» не опустится ниже третьего места по итогам чемпионата, так как набрал 56 очков, опережает идущий сейчас третьим «Краснодар» на три очка и имеет лучший показатель личных встреч.

    ЦСКА может обойти «Спартак» и занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. У Армейцев 52 очка и остались две игры.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Ростов 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    5 мая, 19.00, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 79 Мельгарехо, 2:0 – 84 Промес.
    СпартакСелихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.
    РостовАбаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.
    Предупреждения:
    Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73), Мельгарехо (80).
    Удаление:
    Байрамян (90).

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