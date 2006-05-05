Брагин продолжит работать с молодежной сборной России. Контракт будет на 4 года

сохранит пост главного тренера молодежной сборной России.

«Брагин продолжит работу с молодежной сборной России в новом олимпийском цикле.

Планируем подписать четырехлетний контракт, возможно, по схеме «два плюс два», – сообщили в пресс-службе .

Контракт Брагина истек 30 апреля. Специалист возглавляет команду с 2014 года, ранее работал на посту главного тренера молодежной сборной России в 2010-2012 годах.

Брагин приводил молодежную сборную России к золотым (2011), серебряным (2012, 2015, 2016) и бронзовым (2017) медалям чемпионатов мира.

Плевать, кто будет главным тренером молодежки. Пора менять систему