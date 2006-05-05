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    Брагин продолжит работать с молодежной сборной России. Контракт будет на 4 года

    Теги ФХР молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Хоккей

    Валерий Брагин сохранит пост главного тренера молодежной сборной России.

    «Брагин продолжит работу с молодежной сборной России в новом олимпийском цикле.

    Планируем подписать четырехлетний контракт, возможно, по схеме «два плюс два», – сообщили в пресс-службе ФХР.

    Контракт Брагина истек 30 апреля. Специалист возглавляет команду с 2014 года, ранее работал на посту главного тренера молодежной сборной России в 2010-2012 годах.

    Брагин приводил молодежную сборную России к золотым (2011), серебряным (2012, 2015, 2016) и бронзовым (2017) медалям чемпионатов мира.

    Плевать, кто будет главным тренером молодежки. Пора менять систему

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