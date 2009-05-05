«Ювентус» на 7 очков оторвался от «Наполи»

В 36-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Болонью» (3:1).
Таким образом, туринский клуб за два матча до конца чемпионата оторвался на 7 очков от «Наполи», которому осталось провести три игры.
Если неаполитанцы завтра проиграют «Торино» на своем поле, «Ювентус» станет чемпионом серии А в 7-й раз подряд.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Бардзальи, Ругани, Асамоа, Хедира, Маркизио, Матюиди (Дуглас Коста, 46), Дибала, Игуаин, Алекс Сандро (Бернардески, 84).
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Болонья –
Миранте, Крафт (Торосидис, 60), Мбайе, Романьоли, Де Мео, Кейта, Поли, Крисетиг, Надь, Верди (Дестро, 73), Авенатти (Паласио, 66).