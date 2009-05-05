«Ювентус» на 7 очков оторвался от «Наполи»

В 36-м туре чемпионата Италии дома обыграл «Болонью» (3:1).

Таким образом, туринский клуб за два матча до конца чемпионата оторвался на 7 очков от , которому осталось провести три игры.

Если неаполитанцы завтра проиграют «Торино» на своем поле, станет чемпионом серии А в 7-й раз подряд.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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