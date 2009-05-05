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    «Ювентус» на 7 очков оторвался от «Наполи»

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Сами Хедира Симоне Верди Себастьен Де Майо Пауло Дибала Футбол

    В 36-м туре чемпионата Италии «Ювентус» дома обыграл «Болонью» (3:1).

    Таким образом, туринский клуб за два матча до конца чемпионата оторвался на 7 очков от «Наполи», которому осталось провести три игры.

    Если неаполитанцы завтра проиграют «Торино» на своем поле, «Ювентус» станет чемпионом серии А в 7-й раз подряд.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ювентус – Болонья 3:1 (0:1, 3:0)
    Дата проведения
    5 мая, 21.45, «Альянц Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 30, пенальти Верди, 1:1 – 51, автогол Де Мео, 2:1 – 63 Хедира, 3:1 – 69 Дибала.
    ЮвентусБуффон, Куадрадо (Лихтштайнер, 72), Бардзальи, Ругани, Асамоа, Хедира, Маркизио, Матюиди (Дуглас Коста, 46), Дибала, Игуаин, Алекс Сандро (Бернардески, 84).
    БолоньяМиранте, Крафт (Торосидис, 60), Мбайе, Романьоли, Де Мео, Кейта, Поли, Крисетиг, Надь, Верди (Дестро, 73), Авенатти (Паласио, 66).
    Предупреждения:
    Куадрадо (14), Поли (18), Ругани (26), Крисетиг (61), Паласио (90).

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