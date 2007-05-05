«Локомотив» получит за победу в чемпионате 5,8 млн долларов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, какую сумму получит за победу в чемпионате России.

«Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около $5,8 млн), команда, занявшая второе место, – 316 млн (около $5 млн), третье – 290 млн (около $4,6 млн).

Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, – 263 млн (около $4,2 млн), пятом – 237 млн (около $3,7 млн), шестом – 211 млн (около $3,3 млн)», – сообщил Прядкин.

Глава лиги отказался называть суммы, которые получат остальные участники турнира, и общую сумму призового фонда.