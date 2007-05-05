Начался ЧМХ-2018, Медведева ушла от Тутберидзе, допинг Глазыриной, контракт Семина с «Локо» и другие новости утра

1. Начался хоккейный чемпионат мира-2018. Россия разгромила Францию. Канада уступила США в серии буллитов.

2. Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с тренером Тутберидзе. Факт разрыва подтвердил директор школы, в которой они работали вместе.

3. Семин заключил с «Локомотивом» новый контракт по схеме «1+1».

4. Глазырина признана виновной в применении допинга и дисквалифицирована на два года. Очередной крах росбиатлона.

5. Путин посетит матч открытия футбольного ЧМ Россия – Саудовская Аравия. Если счет будет не очень, можно уехать в перерыве.

6. Симеоне дисквалифицирован на 4 матча и не будет руководить «Атлетико» со скамейки в финале ЛЕ.

7. В Кубке Стэнли наконец-то забил Кучеров, и его «Тампа» все ближе к победе над «Бостоном» в серии – 3-1 (4:3 ОТ в четвертом матче).

8. Кагарлицкий может перейти в московское «Динамо». Такой вариант рассматривает и Шипачев наряду с «Авангардом».

9. Вратарь «Металлурга» Самсонов заключил контракт новичка с «Вашингтоном».

10. В плей-офф НБА «Новый Орлеан» обыграл «Голден Стэйт» в первом домашнем матче – 119:100 (1-2 в серии), Дэвис принес «пеликанам» 33 очка и 18 подборов.

11. Стивен Джеррард подписал контракт с «Рейнджерс». Он там теперь главный тренер.

Цитаты:

Екатерина Глазырина: «IBU никаких доказательств не предъявил. Есть лишь упоминание в докладе Макларена»

Президент «Локомотива» Геркус: «Новый контракт с Семиным – свидетельство полной поддержки и доверия»

Министр Колобков о разгроме французов: «Наши ребята сокрушительной победой начали ЧМ-2018»