«Локомотив» в 3-й раз стал чемпионом России

выиграл чемпионат России-2017/18 благодаря золотому голу форварда Эдера Маседу.

Московский клуб в 29-м туре премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит» (1:0) и досрочно выиграл титул, набрав 60 очков.

«Спартак» отстает от на 7 очков и за два матча до конца чемпионата потерял шансы на защиту чемпионского титула.

в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны (2002, 2004).

Все три чемпионства команда завоевала под руководством тренера Юрия Семина.

«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11