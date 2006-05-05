«Локомотив» в 3-й раз стал чемпионом России

«Локомотив» выиграл чемпионат России-2017/18 благодаря золотому голу форварда Эдера Маседу.
Московский клуб в 29-м туре премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит» (1:0) и досрочно выиграл титул, набрав 60 очков.
«Спартак» отстает от «Локомотива» на 7 очков и за два матча до конца чемпионата потерял шансы на защиту чемпионского титула.
«Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны (2002, 2004).
Все три чемпионства команда завоевала под руководством тренера Юрия Семина.
«Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально