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    «Локомотив» в 3-й раз стал чемпионом России

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Эдер Маседу Футбол

    «Локомотив» выиграл чемпионат России-2017/18 благодаря золотому голу форварда Эдера Маседу.

    Московский клуб в 29-м туре премьер-лиги обыграл на своем поле «Зенит» (1:0) и досрочно выиграл титул, набрав 60 очков.

    «Спартак» отстает от «Локомотива» на 7 очков и за два матча до конца чемпионата потерял шансы на защиту чемпионского титула.

    «Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом страны (2002, 2004).

    Все три чемпионства команда завоевала под руководством тренера Юрия Семина.

    «Локомотив» и Семин снова чемпионы. Это было уникально

    Без Семина у «Локомотива» всего 1 трофей. С ним – 11

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